Objekt entschärft

Entschärfung - Verdächtiger Gegenstand selbst gebastelt?

Ein Objekt sieht gefährlich aus und wird entschärft. Ermittler vermuten, dass der Gegenstand selbst gebastelt war. Was sie nun noch herausfinden müssen.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren in der Karlsruher Waldstadt im Einsatz. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren in der Karlsruher Waldstadt im Einsatz.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Bei dem sprengstoffähnlichen Objekt, das in Karlsruhe entschärft werden musste, handelt es sich Polizeiangaben zufolge um einen offenbar selbst gebastelten Gegenstand. Das mit Papier umwickelte Objekt sehe aus wie ein Cocktailshaker und sei mit einem undefinierbaren Stoff gefüllt gewesen, berichtete ein Polizeisprecher. Was für eine Substanz es ist, sei Gegenstand der Ermittlungen. 

Der verdächtige Gegenstand war am Dienstag bei einem Polizeieinsatz beschlagnahmt worden und hatte einen größeren Einsatz ausgelöst. Weil ein Sprengstoffverdacht nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden Teile des Stadtteils vorübergehend abgesperrt und das Objekt wurde entschärft. Für die Bevölkerung hatte keine Gefahr bestanden.

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