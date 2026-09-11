Erdbeben war auch in Hessen spürbar

Wiesbaden/Worms (dpa) - Das Erdbeben in der Region um Mannheim und Worms war nach Auskunft des hessischen Erdbebendienstes auch in Südhessen spürbar. Es gebe unter anderem Rückmeldungen von Menschen aus dem Raum Bürstadt, Lampertheim, Viernheim, Lorsch und Heppenheim, teilte der Leiter Benjamin Homuth auf dpa-Anfrage mit. Auch im Odenwald bis nach Wald-Michelbach und nach Norden bis ins Modau- und Fischbachtal sei es zu spüren gewesen. «Von Schäden gibt es bisher keine Berichte», sagte der Seismologe.

«Aus den Rückmeldungen aus der Bevölkerung lässt sich schließen, dass vor allem ein Grollen und eine Vibration, ein Stoß verspürt wurde», erläuterte Homuth. Teilweise sei das Ereignis so beschrieben worden, als würde ein Lastwagen gegen eine Wand fahren und das Haus wackeln. «Es war in Nähe des Epizentrums also deutlich spürbar für eine Dauer von etwa zwei bis fünf Sekunden.»

Das Beben erschütterte am frühen Donnerstagabend die Region an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und hatte nach ersten Angaben des GFZ Helmholtz-Zentrums für Geoforschung und des Landeserdbebendienstes Baden-Württemberg eine Stärke von 3,3 beziehungsweise 3,4.