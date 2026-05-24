Saison fürs Selbstpflücken

Erdbeeren selbst pflücken: So geht's richtig

Wo kann man Erdbeeren pflücken und ab wann? Und worauf sollte man dabei achten? Die wichtigsten Tipps.

Wichtige Regel beim Erdbeerpflücken: Bitte bezahlen! (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Wichtige Regel beim Erdbeerpflücken: Bitte bezahlen! (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Ernte läuft bereits, nun gibt es Sonne satt – was auch den Erdbeeren guttut. Auf vielen hessischen Feldern kann man die Früchte selbst pflücken. Die ersten Selbstpflückfelder sind bereits offen, ab Ende Mai kommen noch weitere dazu, wie die Anbieter auf ihren Infokanälen schreiben. 

Auf wie vielen Feldern genau man dann naschen und pflücken darf, ist nicht bekannt. Der Hessische Landesverband für Erwerbsobstbau schätzt «ganz grob», dass 60 bis 70 Bauernhöfe in Hessen diese Möglichkeit anbieten – teils auf mehreren Feldern. 

Es sind also zu viele, um sie alle aufzulisten. Wer am Wochenende mit den Kindern einen Ausflug aufs Feld machen will, sucht in der Regel ohnehin nach einem in der Nähe. Hier ist die Seite www.erdbeergut.de hilfreich, auf der man nach Postleitzahlen geordnet nach Plantagen suchen kann.

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Zu den größten und bekanntesten Anbietern zählen der Bauer Würfl im Rhein-Main-Gebiet, die Wetterauer Früchtchen, der Bauer Lipp in Südhessen, die Klemme-Obstplantagen in Nordhessen sowie Klein's Erdbeeren in Osthessen.

Wichtig bleibt: Bitte bezahlen! Der Hessische Landesverband für Erwerbsobstbau beklagte schon im vergangenen Jahr eine sinkende Zahlungsmoral auf den Erdbeerfeldern. Vorsitzender Andreas Klein bittet auch um Rücksichtnahme: Mit einer ganzen Horde von Kindern über die Felder zu trampeln, sei nicht in Ordnung. 

Das hessische Landwirtschaftsministerium rät Selbstpflückern:

  • Nur rote Früchte pflücken: Erdbeeren reifen nicht nach.
  • Am besten morgens aufs Erdbeerfeld: Mit zunehmender Sonneneinstrahlung werden die Früchte weicher.
  • Nicht nach langem Regenwetter pflücken: Durch zu viel Nässe verlieren die Früchte ihr Aroma.
  • Erdbeeren mit den Kelchblättern pflücken, dadurch bleiben sie länger frisch.
  • Kleine Erdbeeren nicht verschmähen: Sie schmecken und riechen meist intensiver als große.
  • Erdbeerfelder abseits der Straße bevorzugen: Direkt an einer Straße können Autoabgase und Reifenabrieb auf die Früchte gelangen.

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