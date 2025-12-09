Schwaches Erdbeben Erde bebt im Kreis Esslingen In der Nacht hat der Untergrund in Dettingen und Umgebung gewackelt - allerdings nur schwach. 09.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Sebastian Gollnow/dpa In Dettingen unter Teck hat es ein schwaches Erdbeben gegeben. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Katastrophen Erneut starkes Erdbeben in Afghanistan In Afghanistan bebt die Erde weiter. Nach zahlreichen Nachbeben kam es nun auch zu besonders schweren Erschütterungen. 04.09.2025 Erdbeben Erde im Fernen Osten Russlands bebt immer noch Ein schweres Erdbeben vor der russischen Halbinsel Kamtschatka hat Behörden weltweit in Alarmbereitschaft versetzt. Die befürchtete Katastrophe blieb aus. Aber die Erde bebt weiter. 31.07.2025 Kleinflugzeug bei Weilheim an der Teck abgestürzt 29.03.2025 Naturgewalt Mehrere starke Erdbeben an Taiwans Ostküste Erst kürzlich hatte die Erde in Taiwan heftig gebebt, Schäden wurden angerichtet. Nun hat es den Osten der Inselrepublik schon wieder erwischt. 23.04.2024 Folge von Erdgasförderung? Erde bei Syke in Niedersachsen bebt Im Nordwesten Niedersachsens kommt es immer wieder zu leichteren Erdbeben. Als wahrscheinliche Ursache gilt die Erdgasförderung in der Region. Am Montag bebte die Erde bei Syke. 25.03.2024