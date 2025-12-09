Schwaches Erdbeben

Erde bebt im Kreis Esslingen

In der Nacht hat der Untergrund in Dettingen und Umgebung gewackelt - allerdings nur schwach.

In Dettingen unter Teck hat es ein schwaches Erdbeben gegeben. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
In Dettingen unter Teck hat es ein schwaches Erdbeben gegeben. (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Erneut starkes Erdbeben in Afghanistan
Katastrophen

Erneut starkes Erdbeben in Afghanistan

In Afghanistan bebt die Erde weiter. Nach zahlreichen Nachbeben kam es nun auch zu besonders schweren Erschütterungen.

04.09.2025

Erde im Fernen Osten Russlands bebt immer noch
Erdbeben

Erde im Fernen Osten Russlands bebt immer noch

Ein schweres Erdbeben vor der russischen Halbinsel Kamtschatka hat Behörden weltweit in Alarmbereitschaft versetzt. Die befürchtete Katastrophe blieb aus. Aber die Erde bebt weiter.

31.07.2025

Kleinflugzeug bei Weilheim an der Teck abgestürzt

Kleinflugzeug bei Weilheim an der Teck abgestürzt

29.03.2025

Mehrere starke Erdbeben an Taiwans Ostküste
Naturgewalt

Mehrere starke Erdbeben an Taiwans Ostküste

Erst kürzlich hatte die Erde in Taiwan heftig gebebt, Schäden wurden angerichtet. Nun hat es den Osten der Inselrepublik schon wieder erwischt.

23.04.2024

Erde bei Syke in Niedersachsen bebt
Folge von Erdgasförderung?

Erde bei Syke in Niedersachsen bebt

Im Nordwesten Niedersachsens kommt es immer wieder zu leichteren Erdbeben. Als wahrscheinliche Ursache gilt die Erdgasförderung in der Region. Am Montag bebte die Erde bei Syke.

25.03.2024