Erdgas meistgenutzter Energieträger 2021 in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Erdgas ist in hessischen Privathaushalten im Jahr 2021 der meistgenutzte Energieträger gewesen. Erdgas, das beispielsweise für Heizungen und Gasherde genutzt werden kann, kam demnach auf einen Anteil von 41 Prozent an der in Haushalten verbrauchten Energie, wie das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden zum Internationalen Energiespartag am Dienstag (5.3.) mitteilte. Dahinter folgen mit einem Anteil von jeweils 22 Prozent Heizöl und Strom vor erneuerbaren Energien (9 Prozent) und Fernwärme (4 Prozent). Der Rest verteilt sich auf andere Mineralölprodukte und Kohle. Insgesamt verbrauchten die hessischen Privathaushalte 2021 unter anderem wegen des kühlen Wetters vier Prozent mehr Energie als im Jahr davor.