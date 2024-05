Erdgeschosswohnung in Brand: Bewohner evakuiert

Schwalbach (dpa/lhe) - Am Dienstagabend ist im südhessischen Schwalbach (Main-Taunus-Kreis) ein Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Wegen starker Rauchentwicklung habe die Feuerwehr 17 anwesende Bewohner evakuiert, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Drei Menschen seien vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht und wieder entlassen worden, so der Sprecher. Die betroffene Erdgeschosswohnung ist den Angaben zufolge unbewohnbar. Den entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf mindestens 50.000 Euro. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.