Ermittler finden halbe Tonne Kokain in Bananenkisten

Frankfurt/Wiesbaden/Gießen (dpa/lhe) - Rund 500 Kilogramm Kokain haben Ermittler des Zolls Frankfurt und des Hessischen Landeskriminalamts (LKA) versteckt in Bananenkisten im Kreis Gießen sichergestellt. Ein Lebensmittelhändler habe in seinem Lager verdächtige Pakete zwischen den Früchten gefunden und die Polizei alarmiert. Dies teilten das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main, das LKA und die Staatsanwaltschaft Gießen am Montag gemeinsam mit.