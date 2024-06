Ermittlerin sagt im Frankfurter «Reichsbürger»-Prozess aus

Die Bundesanwaltschaft wirft den neun Männern und Frauen in Frankfurt vor, Mitglieder in einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein beziehungsweise diese unterstützt zu haben. Von Pescatore soll demnach als zweiter Rädelsführer Anführer des militärischen Teils der Gruppe gewesen sein. Mit zwei weiteren Verfahren in München und Stuttgart müssen sich insgesamt 26 mutmaßliche Verschwörer und Verschwörerinnen in dem Komplex verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, einen gewaltsamen Umsturz geplant zu haben. Als Oberhaupt einer neuen Staatsform hätte laut Anklage Reuß handeln sollen.

Am Dienstag gab es an drei Orten in Niedersachsen und an einem Ort in Sachsen-Anhalt eine großangelegte Razzia gegen mögliche Unterstützer der mutmaßlichen Terrorgruppe. Zwei Frauen und zwei Männern wird in einem Fall Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, in zwei Fällen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und in einem Fall das Werben um Mitglieder beziehungsweise Unterstützer vorgeworfen.