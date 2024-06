Ermittlung gegen 15-Jährigen: Verdacht des versuchten Mordes

Hanau (dpa/lhe) - Weil ein 15-Jähriger in Hanau einem 36-Jährigen in dessen Gesicht getreten haben soll, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des versuchten Mordes gegen den Jugendlichen. Nach Polizeiangaben vom Sonntag war der 36-Jährige am Samstagabend verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Hintergrund des Angriffs war zunächst unklar.