Ermittlungen nach Brand in Krankenhaus mit einem Todesopfer

Frankenberg (Eder) (dpa/lhe) - Nach dem Brand in einem Krankenhaus im Landkreis Waldeck-Frankenberg mit einem Toten und 13 Verletzten soll nun die Ursache für das Feuer ermittelt werden. Die Untersuchungen würden jetzt anlaufen, teilte die Polizei mit. Der Brand war nach ersten Erkenntnissen in einem Patientenzimmer in einem Krankenhaus in Frankenberg (Eder) ausgebrochen.