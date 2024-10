Ermittlungen nach Explosion vor Café in Wetzlar

Wetzlar (dpa/lhe) - Nach einer Explosion vor einem Café in Wetzlar ermittelt die Polizei in alle Richtungen. Das sagte eine Sprecherin am Morgen. Ergebnisse der Spurensicherung und von Befragungen würden ausgewertet. Der Brand- oder Sprengsatz explodierte am Sonntagmorgen vor dem Café in der Bahnhofstraße. Das Gebäude wurde beschädigt, verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nach mindestens einem Täter.