Brände

Ermittlungen nach Feuer: Bauarbeiten im Fokus

Wegen eines Flächenbrandes im Main-Kinzig-Kreis ermittelt die Kriminalpolizei - waren Bauarbeiten die Ursache für den Brand?

Funkenflug bei Gleisarbeiten als Ursache? Ein Feuer zerstört ein Getreidefeld und sorgt für einen Schaden von 30.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Funkenflug bei Gleisarbeiten als Ursache? Ein Feuer zerstört ein Getreidefeld und sorgt für einen Schaden von 30.000 Euro. (Symbolbild)

Heldenbergen (dpa/lhe) - Ein rund sechs Hektar großer Flächenbrand im Main-Kinzig-Kreis im Bereich der Bundesstraße 45 hat am Donnerstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, könnte Funkenflug bei Gleisarbeiten wegen Trockenheit und Hitze das Feuer auf einem bereits abgeernteten Getreidefeld entfacht haben.

Bei dem Feuer wurden darüber hinaus unter anderem ein Teil einer Schienenanlage sowie ein abgestelltes Auto beschädigt. Der Gesamtschaden wird aktuell auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

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