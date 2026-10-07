Ermittlungen nach Hakenkreuz-Schmierereien in Rüsselsheim
Wiederholt hinterlassen unbekannte Täter in den vergangenen Monaten Hakenkreuz-Schmierereien. Die Polizei geht von einer Tatserie aus, der Staatsschutz ermittelt.
Rüsselsheim (dpa/lhe) - Nach einer Reihe von Hakenkreuz-Schmierereien in Rüsselsheim in den vergangenen Monaten ermittelt der Staatsschutz. Wie die Polizei mitteilte, gab es seit Ende April 12 entsprechende Fälle, seit 2024 seien es sogar 29 Fälle gewesen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Taten in direktem Zusammenhang stehen. Die Tatorte verteilen sich demnach auf das gesamte Gebiet der Stadt - oft sind es öffentliche Gebäude.
Der durch die Schmierereien entstandene Schaden liege insgesamt bei mehreren tausend Euro. Die Täter könnten für das Verwenden der verfassungsfeindlichen Symbole mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft werden. Der Staatsschutz bat Zeugen um Hinweise zu den Taten.
Inzwischen haben auch der Landkreis Groß-Gerau und die Stadt Rüsselsheim die Initiative #KeinOrtfürHass ins Leben gerufen, um über rechtsextreme Symbolik aufzuklären. Mit der Initiative soll außerdem die Demokratie vor Ort gestärkt werden.