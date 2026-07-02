Ermittlungen nach mutmaßlichem Schuss auf Auto
Ein Autofahrer hört im Bodenseekreis einen lauten Knall. An seinem Wagen bemerkt er daraufhin eine frische Delle. Die Polizei sieht Verbindungen zu einem Fall aus dem März.
Überlingen (dpa/lsw) - Schon zum zweiten Mal soll an derselben Stelle in Überlingen am Bodensee ein Auto beschossen worden sein. Am Mittwochnachmittag hörte ein Autofahrer einen lauten Knall, wie die Polizei mitteilte. An seinem Fahrzeug bemerkte er daraufhin eine frische Delle.
Schon im März habe es an dieser Stelle einen identischen Vorfall gegeben, hieß es von der Polizei. Daher ermitteln die Beamten wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Es bestehe der Verdacht, dass die Fahrzeuge mit einem Luftgewehr oder etwa Ähnlichem beschossen worden seien.