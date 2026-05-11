Ermittlungen wegen Gewalt und Rassismus bei Fußballspiel
Ein 19-jähriger Fußballspieler wird bei einer Auseinandersetzung verletzt, der mutmaßliche Angreifer soll auch rassistische Äußerungen gemacht haben. Die Polizei bittet um Hinweise.
Schlüchtern (dpa/lhe) - Die Polizei ermittelt gegen einen 34 Jahre alten Mann, der sich bei einem Fußballspiel in Schlüchtern rassistisch geäußert und einen 19 Jahre alten Spieler der gegnerischen Mannschaft verletzt haben soll. Er soll dem 19-Jährigen gegen den Kopf geschlagen und ihn zu Boden geschubst haben, teilte die Polizei mit.
Bei der Auseinandersetzung am Freitagabend habe der 19-Jährige eine Gehirnerschütterung und eine Fraktur der Hand erlitten. Die Polizei sucht Zeugen.