Ermittlungsverfahren nach Großbrand eingestellt
Gebäude stehen in Flammen und Menschen werden verletzt. Jetzt sind die Verursacher offensichtlich gefunden.
Rüsselsheim (dpa/lhe) - Nach einem Großbrand in Rüsselsheim-Königstädten gehen Ermittler davon aus, dass das Feuer von spielenden Kindern verursacht wurde. Da die Kinder nicht schuldfähig sind, sei das Verfahren eingestellt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Zudem sei das Jugendamt informiert worden. Zuvor hatten Medien hierüber berichtet.
Bei dem Brand mehrerer Gebäude waren drei Menschen verletzt worden. Als die Einsatzkräfte am frühen Abend des 8. Juni eintrafen, standen bereits vier Gebäude in Flammen - darunter eine Scheune, ein Gebäude neben einem Rinderstall sowie Teile eines Wohnhauses.