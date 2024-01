Erneut demonstrieren Tausende in Frankfurt gegen rechts

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In der Frankfurter Innenstadt haben am Freitagabend erneut Tausende Menschen gegen rechts demonstriert. Auf Plakaten war zu lesen «Kein Staatsgeld für Faschisten» oder «Remigriert euch ins Knie». Nach Angaben der Polizei verlief die Demonstration am Abend friedlich. Es habe keinerlei Meldung von Problemen gegeben.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Auch am Wochenende soll es in mehreren hessischen Städten Demonstrationen gegen die AfD und Rechtsextremismus geben. Am vergangenen Wochenende waren in Hessen knapp 70.000 Menschen auf die Straßen gegangen, um sich für die Demokratie und gegen rechts starkzumachen. Deutschlandweit waren es mehr als 900.000 Menschen gewesen.