Erneut Durchsuchung bei Deutsche-Bank-Tochter DWS

Frankfurt/Main (dpa) - Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS hat ausgerechnet am Tag der Bekanntgabe der Bilanzergebnisse für 2023 nach eigenen Angaben erneut Besuch von der Staatsanwaltschaft bekommen. Hintergrund sind die seit Monaten laufenden Ermittlungen im Zusammenhang mit Greenwashing-Vorwürfen gegen die DWS. «Wir werden - wie auch bislang - vollumfänglich mit der Behörde kooperieren, um die Ermittlungen so schnell wie möglich abschließen zu können», teilte die DWS am Donnerstag mit. Von der Staatsanwaltschaft lag zunächst keine Stellungnahme vor.