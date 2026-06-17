Erneut Japankäfer in Südhessen gefunden

Gießen/Trebur (dpa/lhe) - Im südhessischen Trebur sind erneut mehrere Exemplare des gefräßigen Japankäfers entdeckt worden. «Sie waren in einer von uns aufgestellten Falle», sagte der Leiter des für Hessen zuständigen Pflanzenschutzdienstes beim Regierungspräsidium Gießen, Christian Hillnhütter. Es habe sich um fünf männliche Käfer gehandelt, bei Laboruntersuchungen sei zweifelsfrei ihre Art festgestellt worden.

Im August vergangenen Jahres war ebenfalls bei Trebur im Kreis Groß-Gerau der erste Japankäfer in Hessen entdeckt worden, später wurden weitere Exemplare gefunden. Die Art könnte großen Schaden anrichten, weil die Käfer Blätter, Früchte und Blüten fressen und oft nur noch Gerippe davon zurückließen, hieß es.

Japankäfer hat großen Speiseplan

Sie hätten etwa 400 Pflanzen auf ihrem Speiseplan, darunter Weinreben, Mais und Obstbäume. Beschädigen könnten die Tiere aber auch Grünflächen. Die weitere Ausbreitung soll daher verhindert werden: So gilt etwa ein Bewässerungsverbot für Rasenflächen innerhalb der Zone in einem Radius von einem Kilometer um den Fundort.

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