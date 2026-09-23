Erneut Schiffsunfall an einer Schleuse
Ein Güterschiff stößt an der Schleuse Neckargemünd gegen eine Wand. Zur Ursache des Unfalls gibt es erste Erkenntnisse.
Neckargemünd (dpa/lsw) - Auf dem Neckar ist es erneut zu einem Schiffsunfall an einer Schleuse gekommen. Ein Gütermotorschiff sei am Dienstag an der Schleuse Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) erst gegen die Mittelmauer zwischen den beiden Schleusenkammern und dann gegen die landseitige Kammerwand geprallt, teilte die Polizei mit.
Verletzt worden sei niemand. Die Schadenshöhe war zunächst unklar, die Schleuse ist den Angaben zufolge noch funktionstüchtig. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Ursache wohl ein technischer Defekt am Bugstrahlruder des Schiffes. Bis eine Fachfirma das geklärt hat, durfte es zunächst nicht weiterfahren.
Erst am Sonntag hatte es an der Heilbronner Schleuse einen Unfall mit einem Gütermotorschiff gegeben. Dabei war ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Die Ursache ist noch unklar.