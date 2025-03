Erneut Tierquälerei-Verdacht gegen Allgäuer Milchviehbetrieb

Bad Grönenbach (dpa) - In einem landwirtschaftlichen Großbetrieb im Allgäu sollen erneut Rinder misshandelt worden sein. Staatsanwaltschaft und Polizei durchsuchten nach eigenen Angaben Gebäude des Milchviehbetriebs in Bad Grönenbach und Heimertingen (Landkreis Unterallgäu) sowie in Kißlegg (Landkreis Ravensburg). Tierschützer hätten zuvor Anzeige erstattet und belastendes Beweismaterial vorgelegt, teilten die Behörden mit. Gegen den Betrieb hatte es bereits 2019 Vorwürfe wegen Tiermisshandlungen gegeben.