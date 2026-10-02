Wetter im Südwesten

Erst nass, dann neblig: So wird das Wochenende

Erst Regen, dann Nebel und am Wochenende wieder etwas Sonne: Das Wetter in Baden-Württemberg bleibt in den kommenden Tagen eine wechselhafte Angelegenheit.

Am Wochenende wird das Wetter wechselhaft. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Am Wochenende wird das Wetter wechselhaft. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach den sommerlichen Temperaturen zieht in Baden-Württemberg wechselhaftes Wetter auf. Von Westen breitet sich teils kräftiger Regen aus - und auch danach bleibt es dem Deutschem Wetterdienst (DWD) zufolge wechselhaft. Im Tagesverlauf schauert es bei stark bewölktem Himmel in Oberschwaben und dem Allgäu. Während dort um die 19 Grad möglich sind, werden am Rhein und Neckar bis zu 23 Grad erwartet. 

In der Nacht zum Freitag zieht der Regen nach Osten ab. Im Westen lockert es auf, dort kann sich örtlich Nebel bilden. Am Freitag gibt es vor allem im Südosten zunächst noch Schauer, sonst bleibt es trocken. Die Temperaturen erreichen 17 Grad in höheren Lagen und bis zu 22 Grad am Rhein.

In der Nacht zum Samstag wird es vielerorts neblig. Auch tagsüber könne es vor allem in den Niederungen eine Weile dauern, bis sich der Nebel auflöse, sagte ein DWD-Meteorologe. Ab Mittag setze sich meist freundliches Wetter mit einer Mischung aus Sonne und Wolken durch. Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken ab, im Süden sind einzelne Schauer möglich. Mit bis zu 23 Grad am Oberrhein bleibt es dort vergleichsweise mild.

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