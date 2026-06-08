Temperatursturz

Erst Sommerwetter, dann die kalte Dusche

Die Woche startet freundlich, dann kippt das Wetter. Böen, Regen und Temperatursturz - in einem Teil des Landes könnte es dann auch krachen.

Nach Sonne am Montag drohen im Südwesten Starkregen, Gewitter und böige Winde. Foto: Thomas Warnack/dpa
Nach Sonne am Montag drohen im Südwesten Starkregen, Gewitter und böige Winde.

Stuttgart (dpa/lsw) - Von T-Shirt-Wetter zu Jacke und Regenschirm: Die Woche startet im Südwesten mit einem Temperatursturz. Heute rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst mit sommerlichem Wetter, Richtung Abend ändert sich das. Starkregen und teils Gewitter ziehen auf. Auch in den Tagen danach bleibt es laut Wetterdienst im Südwesten kühl und wechselhaft.

«Der Montag startet freundlich», sagte ein Meteorologe des DWD. Die Temperaturen steigen auf 22 Grad im Bergland, 25 Grad an der Tauber bis 28 Grad im Raum Stuttgart. Am Nachmittag ziehen zunächst immer dichtere Wolken auf, bevor abends Regen runterkommt. 

Meteorologe: Blitz und Donner möglich

Gerade Richtung Süden könne «auch mal ein Blitz und Donner rausschlagen», dazu Starkregen und Böen von bis zu 60 Kilometer pro Stunde. «Das kann dann schon mal bisschen rütteln und vielleicht was umwerfen», so der Meteorologe. «Wenn man eine Markise draußen hätte, dann hält die nicht stand.» Das sei allerdings etwas ganz anderes als ein Unwetter, der Blick auf den Wochenstart sei «eigentlich relativ entspannt, nichts Wildes».

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Dienstag wird laut den Prognosen trocken, aber deutlich frischer. Im Bergland rechnet der Wetterdienst mit 14 Grad, im Raum Mannheim mit Höchstwerten von 21 Grad. Über den Tag hinweg werde das Wetter dann freundlicher, so der Meteorologe. Regen und Schauer könnten dann am Mittwoch zurückkehren.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Regen und Gewitter - kein Sommerwetter in Hessen in Sicht
Wetter

Regen und Gewitter - kein Sommerwetter in Hessen in Sicht

Der Sommer fällt vorerst weiter ins Wasser: Es bleibt nass in Hessen. Teils sind auch kräftige Gewitter und Starkregen möglich.

31.07.2025

Sommerwetter pausiert - Starkregen und Gewitter erwartet
Wetterausblick

Sommerwetter pausiert - Starkregen und Gewitter erwartet

Regenschirm statt Sonnenbrille: Die neue Woche wird im Südwesten ungemütlich und nass. Auch Gewitter und Starkregen sind möglich. Welche Regionen sind betroffen?

14.07.2025

Starkregen und Sturm: Wetter wird ungemütlich
Wetter

Starkregen und Sturm: Wetter wird ungemütlich

Meteorologischer Sommeranfang mit Gewittern: Am Wochenende dürfte es in vielen Regionen laut und nass werden.

31.05.2025

Wetterdienst erwartet örtliche Unwetter mit Starkregen
Gewitter

Wetterdienst erwartet örtliche Unwetter mit Starkregen

In den kommenden Tagen kann es lokale Unwetter mit Starkregen geben. Wie wird das Wetter zum EM-Achtelfinale Deutschland gegen Dänemark am Samstagabend?

26.06.2024

Wetter

Sommerwetter folgt auf Regen und Gewitter

Grauer Himmel, Regen und Gewitter: Bis zum Wochenende wird es im Land noch etwas trüb. Am Samstag erwartet der Wetterdienst dann Sommerwetter mit mehr als 25 Grad.

03.04.2024