Bild
Wetterbericht

Erst Sonne, dann kälter und Wolken im Südwesten

Erst Sonne, dann Schnee: Im Schwarzwald wird’s weiß, während der Oberrheingraben mit Regen rechnet. Was das Wetter-Wochenende noch bringt.

Anfänglicher Nebel weicht der Sonne. Foto: Uwe Anspach/dpa
Anfänglicher Nebel weicht der Sonne.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach trübem und zähem Nebel setzt sich am Freitag laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zeitweise die Sonne in Baden-Württemberg durch. Die Tieflagen jedoch habe der Hochnebel im Griff. Es soll trocken bleiben bei Temperaturen zwischen minus ein und plus acht Grad. Auf der Ostalb und an der Donau herrscht Dauerfrost. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In der Nacht zum Samstag erwartet der DWD Schnee im Schwarzwald, der vom Süden her aufzieht. Im Oberrheingraben fällt Niederschlag in Form von Schneeregen beziehungsweise Regen. Am Tag setzt sich dann wieder vereinzelt die Sonne durch. Die Temperaturen sind gleichbleibend zwischen minus ein und plus acht Grad. 

Mit den Temperaturen geht es am Sonntag dann etwas runter: Zwischen minus ein und plus fünf Grad erwartet der DWD nur noch. Die Sonne lässt sich wohl nicht blicken. Das bedeutet laut dem DWD viele Wolken und trübe Aussichten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kurz sonnig, dann grau - Wolken ziehen im Südwesten auf
Wetterbericht

Kurz sonnig, dann grau - Wolken ziehen im Südwesten auf

Vielleicht noch kurz in die Sonne blinzeln, dann dürfte es trist werden. Über Baden-Württemberg ziehen Wolken auf. So wird das Wetter zum Ende der Woche hin.

22.01.2026

Letzte Chance auf goldenen Herbst - dann wird es kälter
DWD-Prognose

Letzte Chance auf goldenen Herbst - dann wird es kälter

Einmal noch durch die Sonne spazieren, den Herbst im Sonnenschein genießen. Denn nach den Tagen mit T-Shirt-Wetter dürfte die Temperatur stark sinken. Mehr noch: Der DWD spricht sogar von Schnee.

14.11.2025

Sonne, Nebel, Wolken – Wetter bleibt launisch im Südwesten
Herbstwetter

Sonne, Nebel, Wolken – Wetter bleibt launisch im Südwesten

Wer in Baden-Württemberg draußen unterwegs ist, sollte flexibel bleiben: Sonne, Nebel und Wolken wechseln sich immer wieder ab. Was der Deutsche Wetterdienst für die nächsten Tage erwartet.

08.10.2025

Nach Sonne am Wochenende gibt es Wolken, Regen und Schnee
Wetterwechsel

Nach Sonne am Wochenende gibt es Wolken, Regen und Schnee

Zum Start in die neue Woche verschwindet die Sonne meist hinter Wolken. Es gibt Regen, Schneeregen und Schnee bei Temperaturen zwischen zwei bis sechs Grad, in höheren Lagen um minus eins Grad.

08.02.2025

Sonne, Wolken und Schnee im Südwesten
Wetter

Sonne, Wolken und Schnee im Südwesten

Bis zur Wochenmitte wird es sonnig, dann kommen die Wolken. Auf den Straßen kann es glatt werden.

04.02.2025