Katastrophenschutz

Erste Hilfe können auch die Kleinen lernen

Trösten, Notruf absetzen und Verbände legen: Ein südhessischer DRK-Kreisverband bringt bereits den Kleinsten bei, wie sie in Notfällen reagieren sollen. Dabei hilft eine spielerische Herangehensweise.

Kurse des DRK sollen Kinder auf Katastrophen vorbereiten. (Archivbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa
Kurse des DRK sollen Kinder auf Katastrophen vorbereiten. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Auch die Jüngsten können Erste Hilfe lernen, wenn es altersgerecht vermittelt wird. Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im südhessischen Groß-Gerau hat nach eigenen Angaben seit 2021 mehr als 3.000 Kinder geschult. Zum Kursinhalt gehörten unter anderem das Trösten, das Absetzen eines Notrufs und der Umgang mit einfachem Verbandmaterial, sagt Maike Weber vom Kreisverband. 

Auch das Erkennen von Gefahren- und Notfallsituationen werde mit den Jüngeren behandelt. Dabei kämen insbesondere Bilder, Geschichten und Rollenspiele zum Einsatz. Den Angaben zufolge veranstaltet der Kreisverband seit mehr als 30 Jahren Kurse mit den Inhalten «Erste Hilfe mit Selbstschutz». Der thematische Schwerpunkt variiere je nach Alter. Für Vorschulkinder und Kinder im Grundschulalter seien die Unterrichtseinheiten kürzer.

Die Kurse für Erwachsene seien ebenfalls praxisnah gestaltet, erklärte der Verband. Im Mittelpunkt stünden dann lebensrettende Sofortmaßnahmen wie die Herz-Lungen-Wiederbelebung, die stabile Seitenlage und das Stillen bedrohlicher Blutungen, teilte der Kreisverband mit.

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