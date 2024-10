Erste Warnstreiks der Metaller - Start in der Nachtschicht

Saarbrücken/Frankfurt (dpa) - Bei der ersten Warnstreikwelle in der deutschen Metall- und Elektroindustrie haben Beschäftigte an zahlreichen Unternehmensstandorten in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ihre Arbeit niedergelegt. Die IG Metall sprach von rund 5.600 Beschäftigten im Bezirk Mitte, die sich bis zum frühen Nachmittag in 20 Betrieben beteiligt hätten.