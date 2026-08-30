Erster Saisonsieg für 96 - Darmstadt sauer auf Referee

Darmstadt (dpa) - Hannover 96 hat den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga gelandet - der SV Darmstadt ärgerte sich dabei mächtig über Schiedsrichter Tim Gerach. Das Tor des Tages fiel durch einen verwandelten Handelfmeter von Lars Gindorf in der 56. Minute.

Nach der zerfahrenen und hektischen Partie bleiben die Lilien auch am dritten Spieltag ohne Dreier. Die Gäste-Mannschaft von Trainer Christian Titz spielte lange in Überzahl, konnte aber selten überzeugen. Hannover war mit Niederlagen bei Energie Cottbus und gegen den VfL Wolfsburg in die Saison gestartet. So standen die Niedersachsen schon mächtig unter Druck.

Rot nach nur 20 Minuten

Die 96er liefen früh an gegen die Südhessen, die nun saisonübergreifend zwölf Spiele ohne Liga-Sieg sind. Einen herben Rückschlag erlebte Darmstadt, als Aleksandar Vukotic bereits nach 20 Minuten die Rote Karte sah. Der Abwehrspieler hatte einen Gegenangriff mit der Hand gestoppt - Benedikt Pichler wäre wohl frei durch gewesen.

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