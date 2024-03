Erstmals Beleuchtung für muslimischen Fastenmonat

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In der Innenstadt von Frankfurt ist erstmals eine spezielle Beleuchtung zum Fastenmonat Ramadan angeschaltet worden. Halbmonde, Sterne sowie der Schriftzug «Happy Ramadan» erstrahlten zum Auftakt der Fastenzeit im «Freßgass'» genannten Abschnitt der Großen Bockenheimer Straße. Der Ramadan ist der Fastenmonat der Muslime. Er dauert in diesem Jahr bis zum 9. April. Frankfurt sieht sich mit der Beleuchtung als bundesweiter Vorreiter. Vorbild ist ein ähnlicher Gruß an die Muslime in London.