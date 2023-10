Erstrunden-Aus für Timo Boll bei Tischtennis in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Tischtennis-Star Timo Boll ist beim WTT Champions Turnier in Frankfurt am Main bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 42 Jahre alte Rekord-Europameister verlor am Sonntag am Auftakttag der Veranstaltung in 1:3 Sätzen gegen den Südkoreaner Lee Sang Su.