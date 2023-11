Ertappter Dieb besprüht Ladendetektivin mit Pfefferspray

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein 31-Jähriger hat nach einem gescheiterten Diebstahlversuch eine Ladendetektivin in Wiesbaden attackiert. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die 26-Jährige hatte den mutmaßlichen Dieb am Mittwochabend dabei beobachtet, wie er einen Einkaufsmarkt in Wiesbaden-Nordenstadt mit Waren im Wert von knapp 500 Euro verlassen wollte, ohne für sie zu bezahlen. Als sie ihn vom Diebstahl abhalten wollte, versuchte der 31-jährige Mann sie zu schlagen und besprühte sie dann mit Pfefferspray. Dennoch gelang es der Ladendetektivin mit der Hilfe eines Zeugen, den Dieb festzuhalten, bis die Polizei eintraf.