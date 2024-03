Erwerbstätigkeit erreicht im vierten Quartal 2023 Rekordwert

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Erwerbstätigen hat in Hessen im vierten Quartal 2023 einen Höchststand erreicht. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, waren 3,62 Millionen Menschen erwerbstätig. Dies sei der höchste Wert seit der ersten Veröffentlichung von Quartalszahlen 2008, wie ein Mitarbeiter des Landesamtes erläuterte. Auch im Gesamtjahr 2023 habe die Erwerbstätigkeit in Hessen mit 3,59 Millionen Menschen einen Rekordwert erreicht.