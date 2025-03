Offenbach (dpa/lhe) - Nach einem zunächst durchwachsenen Start in die neue Woche stehen den Hessen wärmere und sonnige Tage bevor. Der Montag bringe voraussichtlich vereinzelt Sprühregen oder sogar Schneegriesel bei maximal zehn Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Von Nordosten sage sich dann freundlicheres Wetter an.