Es wird wärmer - nur nachts kühlt es ab

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Frühling kommt zurück: Bis zum Wochenende werde es diese Woche jeden Tag wärmer und die Sonne scheine, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetter-Dienstes (DWD). Am Sonntag könne es dann Temperaturen zwischen 18 Grad in höheren Lagen und bis zu 23 Grad am Rhein geben. Der Samstag werde vielerorts vermutlich der schönere Tag des Wochenendes, denn am Sonntag könne es dann Schauer und Gewitter geben.