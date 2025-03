Es wird windig - bis zu 18 Grad am Freitag

Stuttgart (dpa/lsw) - Trotz frühlingshafter Temperaturen müssen die Menschen in der kommenden Woche noch zur Jacke greifen. Zum Start in den April wird es sehr windig im Südwesten, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Im Bergland sowie in freien Lagen, wie etwa am Bodensee, seien am Dienstag stürmische Böen möglich. Auf dem Feldberg kann es den Angaben zufolge teils auch zu schweren Sturmböen kommen.