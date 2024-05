ESC-Sänger Isaak: Ich war nie eine Rampensau

Bad Vilbel (dpa) - Sänger Isaak Guderian fühlt sich bei Auftritten nicht mehr so schüchtern wie früher. «Ich war keine Rampensau, am Anfang habe ich noch mit geschlossenen Augen gesungen, habe leise Danke gesagt und bin dann schnell von der Bühne», sagte der 29-Jährige dem privaten Sender Hit Radio FFH in Bad Vilbel bei Frankfurt. Mittlerweile lebe er aber nach der Devise «Einfach machen!» Er habe gelernt, das Adrenalin, das ihn einschüchterte, als Kraftquelle zu nutzen.