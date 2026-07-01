Esslinger Tankstelle bleibt trotz Tankrabatt-Ende günstig

Esslingen (dpa/lsw) - Nach dem Auslaufen des Tankrabatts ist Kraftstoff an einer SB-Tankstelle in Esslingen weiterhin besonders günstig: Sie bietet aktuell Diesel für 1,709 Euro, Super E10 für 1,769 Euro und Super E5 für 1,829 Euro an. Wie die Preise zustande kommen, war zunächst nicht in Erfahrung zu bringen. Die Tankstelle ist für günstigere Spritpreise bekannt.

Am Mittwochmorgen war Superbenzin der Sorte E10 um 13,4 Cent teurer als zur gleichen Zeit am Dienstag, wie der ADAC mitteilt. Bei Diesel fiel der Anstieg mit 15,6 Cent sogar noch stärker aus. Bis zum späten Vormittag weitete sich die Differenz bei beiden Kraftstoffen sogar noch minimal aus.

Der Steuerrabatt in Höhe von 16,7 Cent pro Liter auf Kraftstoff bei der Lieferung an die Tankstelle war um Mitternacht ausgelaufen. Zu dieser Zeit konnten die Tankstellen ihre Preise wegen der 12-Uhr-Regel nicht erhöhen. Offensichtlich lösten viele dieses Dilemma, indem sie die Preise nach einem kräftigen Mittagssprung am Dienstag nicht wie üblich zügig und stark senkten, sondern nur in geringem Umfang. Die Preiserhöhung wurde letztlich durch das Ausbleiben von Preissenkungen umgesetzt.

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