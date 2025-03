Etliche Durchsuchungen wegen Altbacher Handgranatenanschlag

Stuttgart (dpa/lsw) - Mehr als eineinhalb Jahre nach dem Handgranaten-Anschlag auf eine Trauerfeier in Altbach (Kreis Esslingen) haben die Ermittler den Kreis der Verdächtigen deutlich vergrößert. In den vergangenen Tagen seien zudem zahlreiche Gebäude oder Wohnungen von Menschen durchsucht worden, die den Granatenwerfer und Sanitäter angegriffen oder die Tat zumindest unterstützt haben sollen, teilte das Landeskriminalamt in Stuttgart mit.