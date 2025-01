Etwas Regen und viel Grau in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Viele Wolken stehen den Menschen in Hessen in den kommenden Tagen bevor. Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte, soll es heute aber noch größere Auflockerungen geben, vor allem im Osten. Im Tagesverlauf blitzt dann vermehrt blauer Himmel durch. Die Temperaturen erreichen höchstens ein bis fünf Grad. Nachts soll es allerdings stellenweise glatt werden.