EU-Anti-Geldwäschebehörde: Lindner wirbt für Frankfurt

Brüssel (dpa) - Bundesfinanzminister Christian Lindner hat in Brüssel für Frankfurt als Sitz der geplanten EU-Anti-Geldwäschebehörde Amla (Anti-Money Laundering Authority) geworben. In Frankfurt habe die Amla alles, was sie brauche, um vom ersten Tag an einsatzbereit zu sein sowie ihre Aufgaben und Befugnisse in vollem Umfang wahrzunehmen, sagte der FDP-Politiker am Dienstag in einer öffentlichen Anhörung im Europaparlament in Brüssel. Die Bundesrepublik, Hessen und die Stadt Frankfurt wollen mindestens zehn Millionen Euro für die Ansiedlung zur Verfügung stellen.