Fußball

Europa Cup: Machbare Lose für Wolfsburg und Frankfurt

Nach dem bitteren K.o. in der Champions-League-Qualifikation geht es für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg und von Eintracht Frankfurt im Europa Cup weiter. Nun stehen die Auftaktgegner fest.

Klarer Auftrag: Cora Zicai will mit den Wolfsburgerinnen die erste Hürde im Europa Cup überspringen. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Klarer Auftrag: Cora Zicai will mit den Wolfsburgerinnen die erste Hürde im Europa Cup überspringen. (Archivbild)

Nyon (dpa) - Die deutschen Vertreterinnen haben im Europa Cup machbare Aufgaben zum Auftakt erwischt. Die Fußballerinnen von Vizemeister VfL Wolfsburg treffen in der zweiten Qualifikationsrunde auf Sturm Graz. Eintracht Frankfurt bekommt es mit FH Hafnarfjördur aus Island zu tun. Los geht es für beide deutschen Clubs am 23. September zu Hause, eine Woche später finden die Rückspiele statt. Die Siegerinnen ziehen ins Achtelfinale ein.

Zweite Saison im Europa Cup 

Der zur vergangenen Saison eingeführte Europa Cup wird inklusive der Finalpartien Anfang Mai im reinen K.o.-Modus mit Hin- und Rückspiel ausgespielt. Die erste Auflage hatte BK Häcken gewonnen. Im Halbfinale war der schwedische Club gegen die Frankfurterinnen weiter gekommen.

Den erhofften Einzug in die Ligaphase der Champions League hatten die Hessinnen wie auch Wolfsburg verpasst. Die Eintracht musste sich in der Qualifikation Paris Saint-Germain geschlagen geben. Der VfL war nach Hin- und Rückspiel an Inter Mailand mit Ex-Nationalspielerin Lina Magull gescheitert.

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