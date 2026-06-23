Belästigung

Europa-Park betont Sicherheit nach Vorfall in Rulantica

Zwei Mädchen werden im Erlebnisbad Rulantica belästigt. Aus einem schlimmen Vorfall im Sommer 2025 waren bereits Konsequenzen gezogen und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen eingeführt worden.

Nach Belästigung von Kindern im Rulantica bedauert der Europa-Park den Vorfall. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Nach Belästigung von Kindern im Rulantica bedauert der Europa-Park den Vorfall. (Archivbild)

Rust (dpa/lsw) - Nach einem Vorfall im Erlebnisbad Rulantica im südbadischen Rust, bei dem ein 24-Jähriger zwei minderjährige Mädchen unsittlich berührt haben soll, hat der Europa-Park das Geschehen bedauert und gleichzeitig auf seine Sicherheitsvorkehrungen verwiesen. Durch das schnelle und umsichtige Handeln der Mitarbeiter von Rulantica und der Polizei habe der Tatverdächtige identifiziert werden können. 

In dem Bad gebe es alleine im Bereich Badesicherheit 50 Mitarbeiter, die per Funk verbunden seien. «Hinzu kommen unter anderem Videoüberwachung, ein Sicherheitsdienst sowie regelmäßige Awareness-Schulungen», betonte ein Sprecher des Europa-Parks.

Die beiden Mädchen im Kindesalter hatten sich am vergangenen Samstag zunächst an eine erziehungsberechtigte Person gewandt. Diese informierte Mitarbeiter des Bades. Alarmierte Polizisten machten den Verdächtigen vor Ort ausfindig. Weitere Angaben machte die Polizei auf Anfrage nicht. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Sicherheitsmaßnahmen seit Vorfall im vergangenen Jahr verstärkt

Laut dem Sprecher des Europa-Bades sind seit dem vergangenen Jahr zudem zusätzliche technische Kontrollen beim Ein- und Auslass umgesetzt und die Sensibilisierung der Gäste im Vorfeld und vor Ort verstärkt worden. In dem Erlebnisbad war im August 2025 ein sechs Jahre altes Mädchen verschwunden. 

Später hatte sich herausgestellt, dass es von einem 31-Jährigen angesprochen und aus dem Bad geführt worden war, um es zu missbrauchen. Das Kind ließ er danach zurück, es wurde später völlig verängstigt mehrere Kilometer von dem Bad entfernt entdeckt. Der Mann ist mittlerweile verurteilt, das Urteil noch nicht rechtskräftig.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rulantica-Prozess: Mehrere Jahre Haft nach Kindesmissbrauch
Kriminalität

Rulantica-Prozess: Mehrere Jahre Haft nach Kindesmissbrauch

Ein Mädchen verschwindet aus dem Erlebnisbad Rulantica in Südbaden – erst Stunden später wird es verletzt gefunden. Nun ist der Täter verurteilt worden. Wie hat der Fall den Europa-Park verändert?

04.03.2026

Rulantica-Prozess: Eltern erheben Vorwürfe gegen Europa-Park
Prozess in Freiburg

Rulantica-Prozess: Eltern erheben Vorwürfe gegen Europa-Park

Im Rulantica-Prozess stehen schwere Vorwürfe gegen das Personal im Raum. Warum die Eltern meinen, die Tat hätte verhindert werden können.

10.02.2026

Rulantica-Prozess: Eltern erheben Vorwürfe gegen Europa-Park
Prozess in Freiburg

Rulantica-Prozess: Eltern erheben Vorwürfe gegen Europa-Park

Im Rulantica-Prozess stehen Vorwürfe gegen das Personal im Raum. Warum die Eltern meinen, die Tat hätte verhindert werden können.

10.02.2026

Mädchen aus Freizeitbad Rulantica gelockt und missbraucht
Internationale Fahndung

Mädchen aus Freizeitbad Rulantica gelockt und missbraucht

Im Europa-Park-Bad Rulantica verschwindet ein Kind spurlos. Erst Stunden später wird es kilometerweit entfernt gefunden. Nun wird nach einem Mann gefahndet. Er soll das Kind sexuell missbraucht haben.

14.08.2025

Mädchen aus Freizeitbad Rulantica gelockt und missbraucht
Internationale Fahndung

Mädchen aus Freizeitbad Rulantica gelockt und missbraucht

Im Europa-Park-Bad Rulantica verschwindet ein Kind spurlos. Erst Stunden später wird es kilometerweit entfernt gefunden. Nun wird nach einem Mann gefahndet. Er soll das Kind sexuell missbraucht haben.

14.08.2025