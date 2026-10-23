Wetter

Europa-Park fährt Betrieb wegen stürmischen Wetters zurück

Stürmisches Wetter legt die großen Achterbahnen im Außenbereich des Europa-Parks vorübergehend still. Wann die Fahrgeschäfte wieder öffnen können.

Europa-Park schränkt aufgrund des Wetters Betrieb ein. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Europa-Park schränkt aufgrund des Wetters Betrieb ein.

Rust (dpa) - Wegen des stürmischen Wetters hat der Europa-Park in Rust seinen Betrieb vorübergehend zurückgefahren. Wetterbedingt seien derzeit die großen Achterbahnen im Außenbereich vorübergehend geschlossen, teilte das Unternehmen mit. Sobald es die Wetterbedingungen zulassen, soll der Betrieb wieder aufgenommen werden. Dies sei ein absolut übliches Vorgehen in der gesamten Freizeitparkbranche. Der Europa-Park ist der größte Freizeitpark in Deutschland.

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