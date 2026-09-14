Europa-Park zum elften Mal «bester Freizeitpark der Welt»

Rust (dpa/lsw) - Der Europa-Park in Rust ist zum elften Mal von einer internationalen Expertenjury als «bester Freizeitpark der Welt» ausgezeichnet worden. Der «Golden Ticket Award» der amerikanischen Fachzeitschrift «Amusement Today» wurde am Wochenende im texanischen Austin verliehen, wie der Park mitteilte. Das badische Familienunternehmen setzte sich damit erneut gegen renommierte US-Vergnügungsparks wie Walt Disney World und die Universal Studios durch.

Jury würdigt Vielfalt und Innovation

«Die wiederholte Auszeichnung erfüllt uns mit großem Stolz», hieß es von Park-Inhaber Roland Mack. Die Jury würdigte unter anderem die Vielfalt der Attraktionen, das Zusammenspiel von Tradition und Innovation sowie Gastronomie und Übernachtungsangebote.

Neben der Hauptauszeichnung gab es weitere Platzierungen für das Resort: Die Wasserwelt Rulantica belegte demnach unter Tausenden Wasserparks weltweit Platz vier, die Achterbahn Voltron Nevera schaffte es unter knapp 6.000 Stahlachterbahnen in die Top Ten. In der Kategorie «Bestes Gästeerlebnis» wurde der Europa-Park als bester Freizeitpark Europas geehrt.

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Frederik Mack nimmt Preis entgegen