Europa Cup

Europapokal: Eintracht-Frauen wollen in Eindhoven vorlegen

Im Achtelfinalhinspiel bei PSV Eindhoven wollen sich die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt eine gute Ausgangsposition schaffen.

Vor dem Hinspiel im Europa Cup herrscht Optimismus bei den Eintracht-Frauen und Niko Arnautis. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Vor dem Hinspiel im Europa Cup herrscht Optimismus bei den Eintracht-Frauen und Niko Arnautis. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit viel Euphorie und Vorfreude gehen die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt in die Europa-Cup-Duelle mit PSV Eindhoven. Der letzte Bundesligasieg sowie die beiden Erfolge in der Vorsaison gegen die Niederländerinnen sorgen für zusätzliches Selbstvertrauen, um sich im Achtelfinalhinspiel am Mittwoch (19.00 Uhr) in Eindhoven eine gute Ausgangsposition zu erarbeiten. 

«Das sind besondere Spiele, besondere Nächte, und wir wollen natürlich auch diesmal wieder in diesem Wettbewerb den ersten Schritt machen und ein gutes Ergebnis erzielen», sagte Coach Niko Arnautis. Der niederländische Meister sei ein ernstzunehmender Gegner, dessen Schwächen und Stärken man kenne. «Wir haben einen klaren Plan, und an den wollen wir uns halten und mit viel Energie Fußball spielen», sagte der 46-Jährige. 

Für Dilara Açıkgöz ist der Europapokal noch kein Alltag. «Auf europäischer Bühne zu spielen, ist vom Gefühl her anders. Man kennt die Gegnerinnen nicht aus dem Ligaalltag und wir haben ein besonderes Trikot an. Das ganze Drumherum ist speziell», sagte die Defensivspielerin.

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