«Ewiges Eis» bringt kühlenden Luftstrom aus dem Berg

Schon wenn man sich an einem heißen Sommertag auf einem Waldweg auf die Stollen zubewegt, ist die Abkühlung deutlich spürbar. Direkt vor den Schächten kommt man in kurzer Kleidung nach einer Weile sogar ins Frösteln. Habel demonstriert den Temperaturunterschied mit einem Thermometer: Auch bei hohen Außentemperaturen hat die Luft am Eingang des Stollens nur rund fünf Grad.

Das «Ewige Eis» ist ein seltenes physikalisches Permafrost-Phänomen: In Hohlräumen zwischen den Gesteinsblöcken der besonders steilen Geröllhalde wird wärmere Außenluft wie in einem Kamin eingesaugt und kühlt sich durch Verdunstung massiv ab.

In tieferen Schichten des lockeren Basaltgesteins bildet sich festes Eis, gut isoliert unter dem Geröll. Im Sommer sinkt die kalte Luft im Berg ab und strömt aus den Stolleneingängen am Fuße des Hangs heraus.

Neben dem «Ewigen Eis» gibt es in Hessen noch eine ganze Reihe Orte, die in der Sommerhitze ihren Besucherinnen und Besuchern eine angenehme Abkühlung bieten. So ist es in der «Teufelshöhle» in Steinau (Main-Kinzig-Kreis) ganzjährig zwischen 7 und 11 Grad kühl. Frische acht Grad herrschen ganzjährig auch in der «Grube Christine» im nordhessischen Willingen.