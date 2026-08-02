Fußball

Ex-Frankfurter Kolo Muani kehrt zu Juventus Turin zurück

Seine Rückkehr ist fix: Kolo Muani unterschreibt bei Juventus Turin bis 2031. Der Verein zahlt 38 Millionen Euro Ablöse an Paris Saint-Germain - viel weniger, als die Eintracht einst erhielt.

Trägt wieder das Trikot von Juventus Turin: Kolo Muani. (Archivbild) Foto: Rebecca Blackwell/AP/dpa
Trägt wieder das Trikot von Juventus Turin: Kolo Muani. (Archivbild)

Turin (dpa) - Juventus Turin hat Randal Kolo Muani zurückgeholt. Der frühere Stürmer von Eintracht Frankfurt verbrachte bereits die Rückrunde der Saison 2024/25 beim italienischen Rekordmeister. Der 27-jährige Nationalspieler Frankreichs unterschrieb einen Vertrag bis 2031, wie der Club mitteilte.

Kolo Muanis Marktwert rasant gefallen

Turin überwies nach eigenen Angaben 38 Millionen Euro Grundablöse an Paris Saint-Germain, weitere zwölf Millionen Euro könnten durch Boni dazukommen. Außerdem werden 3,2 Millionen Euro an weiteren Gebühren fällig, hieß es weiter. 2023 hatte der Angreifer für 95 Millionen Euro die Bundesliga verlassen und war zu PSG gewechselt

Als Kolo Muani 2025 auf Leihbasis zu Juventus wechselte, erzielte er in 22 Spielen zehn Tore. Drei Treffer bereitete er zudem vor. In der vergangenen Saison lief er als Leihspieler von Tottenham Hotspur in der englischen Premier League auf.

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