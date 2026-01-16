Ex-Fußball-Europameisterin Anouschka Bernhard ist tot

Frankfurt/Main (dpa) - Die ehemalige Fußball-Nationalspielerin Anouschka Bernhard ist tot. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) unter Berufung auf die Familie mitteilte, starb die 55-Jährige am Donnerstag nach schwerer Krankheit. «Wir erinnern uns an Anouschka Bernhard als außergewöhnliche Fußballerin, großartige und erfolgreiche Trainerin, aber insbesondere als liebenswerten Menschen und tolle Persönlichkeit», sagte die DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball, Heike Ullrich.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Wie der Verband trauert auch die Funktionärin um einen Menschen, der viele Spuren auf den Fußballplätzen in der ganzen Welt und in den Herzen zahlreicher Menschen hinterlassen habe. «Wir werden sie nie vergessen», sagte Ullrich.

Nach der Karriere als Trainerin unterwegs

Bernhard feierte mit dem FSV Frankfurt in den 1990er Jahren ihre größten sportlichen Erfolge. Zweimal wurde sie deutsche Meisterin und holte zudem den DFB-Pokal. Für die Nationalmannschaft kam sie 47-mal zum Einsatz, wurde 1995 Vizeweltmeisterin und Europameisterin.