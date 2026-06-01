Fußball

Ex-Profi Harnik verlässt Oberligisten TuS Dassendorf

Sechs Jahre ging der ehemalige Bundesliga-Spieler Martin Harnik in seiner Heimat auf Torejagd. Nun ist Schluss beim Oberligisten TuS Dassendorf. Ob er woanders noch weitermacht, lässt er offen.

Nicht mehr im Trikot des TuS Dassendorf: Ex-Profi Martin Harnik (M.). (Archivbild) Foto: Gregor Fischer/dpa
Nicht mehr im Trikot des TuS Dassendorf: Ex-Profi Martin Harnik (M.). (Archivbild)

Dassendorf (dpa) - Der frühere Fußball-Profi Martin Harnik hat nach sechs Jahren bei der TuS Dassendorf seinen Abschied von dem Hamburger Oberligisten verkündet. «Ich habe mir wirklich lange und intensiv Gedanken gemacht und versucht, alle Aspekte gegeneinander abzuwägen. Am Ende bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass dieser Schritt für mich der richtige ist», sagte der 38-Jährige auf der Facebook-Seite des Vereins. «Es war mir eine Ehre, Teil dieses Vereins zu sein.»

In den vergangenen Jahren sei sein Leben außerhalb des Fußballs umfangreicher geworden. «Familie, Projekte und meine eigenen Unternehmen nehmen inzwischen viel Zeit und Aufmerksamkeit in Anspruch. Gleichzeitig sind die Anforderungen im Verein größer geworden», meinte Harnik, der auch als TV-Experte gefragt ist. Um Erwartungen gerecht zu werden, brauche es ein Maß an Einsatz und Verfügbarkeit, «das ich aktuell nicht leisten kann und auch nicht mehr leisten möchte».

Zukunft offen

Nach seinen Profi-Jahren bei Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf, dem VfB Stuttgart, Hannover 96 und dem Hamburger SV entschied sich der ehemalige österreichische Nationalspieler und gebürtige Hamburger 2020, in seine Heimatregion zurückzukehren. In 115 Oberliga-Spielen erzielte der Stürmer 141 Tore für die TuS Dassendorf. 

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Abschied vom TuS Dassendorf: Martin Harnik (r). (Archivbild) Foto: Gregor Fischer/dpa
Abschied vom TuS Dassendorf: Martin Harnik (r). (Archivbild)

Ob er noch bei einem anderen Verein spielen wird oder ganz aufhört, hat er bislang nicht entschieden. «Zunächst steht die WM an, danach freue ich mich auf die Ferien mit meiner Familie. Ab Mitte August werde ich sehen, ob und wo ich noch Fußball spiele oder vielleicht auch nicht», sagte Harnik.

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