Ex-Stürmer Schieber überzeugt von Aspachs Neuzugang
Ex-Stürmer Julian Schieber sieht in Nikos Zografakis eine sofortige Verstärkung für die Offensive der SG Sonnenhof Großaspach. Was der flexible Neuzugang mitbringt.
Aspach (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist SG Sonnenhof Großaspach hat Nikos Zografakis als erhoffte Verstärkung für die Offensive verpflichtet. Der 27 Jahre alte gebürtige Berliner wechselt von VSG Altglienicke aus der Regionalliga Nordost nach Aspach. In der Vergangenheit spielte der flexibel einsetzbare Offensivspieler unter anderem für die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart und den SV Sandhausen sowie für Energie Cottbus, den SC Verl, Hessen Kassel und Athens Kallithea in der zweiten griechischen Liga.
«Wir sind überzeugt davon, dass er uns mit seinen Qualitäten direkt weiterhelfen kann», sagte der Sportliche Leiter und frühere Bundesliga-Stürmer Julian Schieber in einer Vereinsmitteilung. «Mit Nikos bekommen wir noch einen Spieler dazu, der bereits viel Erfahrung auf hohem Niveau gesammelt hat und uns in der Offensive - insbesondere auf den Außenbahnen - noch einmal zusätzliche Möglichkeiten gibt.»