Ex-VfB-Profi Kalajdzic will nach Frankfurt wechseln

Frankfurt (dpa) - Der frühere Stuttgarter Bundesliga-Stürmer Sasa Kalajdzic will einem Medienbericht zufolge zu Eintracht Frankfurt wechseln. Der 26 Jahre alte Österreicher habe sich trotz anderer Interessenten für einen Transfer zum hessischen Fußball-Bundesligisten entschieden, meldete die «Bild»-Zeitung am Sonntag. Zuvor hatte es immer wieder Gerüchte über ein Interesse der Eintracht an dem zwei Meter großen Mittelstürmer gegeben.